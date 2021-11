Milano: assegnati gli "Ambrogini", da Formentini alla blogger Fraintesa, associazioni e "l'Angelo dei navigli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per la Concessione delle civiche benemerenze del Comune di Milano ha indicato i 40 nomi che saranno insigniti dei riconoscimenti il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio. In particolare, saranno consegnate 5 Medaglie d'Oro alla Memoria, 15 Medaglie d'Oro e 20 Attestati di Civica Benemerenza. Nel dettaglio, le Medaglie d’Oro alla Memoria saranno assegnate a due ex sindaci, Marco Formentini e Carlo Tognoli, allo scrittore Andrea Pinketts; la moglie di Nando Dalla Chiesa, Emilia Cestelli e la blogger Francesca Barbieri detta Fraintesa. A queste seguono 15 medaglie d'oro: Piegaetano Marchetti (Notaio); Arjola Trimi (nuotatrice campionessa paralimpica); Tommaso Claudi (Console italiano in Afghanistan); Maria Candida Morosini (Mecenate); Enrico Pazzali (Presidente di Fondazione Fiera Milano); Giuseppe Castagna (ad Banco Bpm); Filippo La Mantia (Chef); Aldo Cazzullo (giornalista); Ermanno Leo (oncologo); Valentina Massa (docente universitaria); Giovanni Cervetti (politico); Franco Baresi (ex calciatore); Daniela Mainini (avvocato); Alessandra Simone (questore); Cristina Cattaneo (medico e antropologo). Infine ci sono i 20 attestati: Progetto Inter Campus; Pizzaaut; Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti; Auser Milano; In Corso d’Opera – Progetto editoriale; Associazione Uniic- Unione Imprenditori Italia-Cina; Pro Tetto Onlus Associazione; Associazione ANGSA Lombardia Onlus; Banco Farmaceutico; Francesca Cortellaro (Medico); Islander Onlus- Progetto; Associazione di Promozione Sociale Bocciofila della Martesana; Simone Lunghi (“l'angelo dei navigli”); Bauli in Piazza APS; Fondazione Memoriale della Shoah; Rossignoli Biciclette; Associazione Culturale Il Mondo Creativo; Ordine di Malta Delegazione della Lombardia; Pietro Farneti (Fondatore e Presidente dell'Associazione A.S.P.R.U.) Comitato 8 ottobre 2001. (Rem)