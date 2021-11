Medio Oriente: Guterres esorta ad aiutare chi ospita rifugiati palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha esortato gli Stati a intensificare gli impegni a lungo termine e la solidarietà per corrispondere alla generosità dei Paesi che ospitano i rifugiati palestinesi. Nel corso di una conferenza di impegno a favore dell’Agenzia per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa), Guterres ha ringraziato Giordania e Svezia per aver organizzato l’incontro. “Abbiamo bisogno di un sostegno urgente e decisivo per mantenere la capacità operativa dell’Unrwa quest’anno”, ha aggiunto. Secondo Guterres, “un investimento in Unrwa è un investimento nella pace e nella speranza”, perché “le ricorrenti crisi di fondi hanno portato l’Unrwa a introdurre misure di austerità”. “Un’interruzione dei servizi e degli stipendi avrebbe un impatto paralizzante”, ha proseguito. Inoltre, Guterres ha aggiunto: “Dobbiamo proteggere l’Unrwa dall’essere utilizzata come pedina politica e concentrarci sulla sua capacità di svolgere il mandato dell’Assemblea generale”.(Res)