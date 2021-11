Yemen: inviato Usa Lenderking atteso in Arabia Saudita e Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, si recherà oggi a Riad, in Arabia Saudita, e a Manama, in Bahrein, unendosi a una squadra inter-agenzia per coordinare gli approcci alla sicurezza regionale e un'ampia gamma di preoccupazioni riguardanti l'Iran. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Lenderking incontrerà anche alti funzionari sugli sforzi per far avanzare un processo di pace inclusivo e guidato dalle Nazioni Unite nello Yemen e per portare soccorso immediato alla popolazione dello Yemen. L'inviato discuterà anche della detenzione continuata da parte degli Houthi di alcuni membri del personale yemenita dell'ambasciata degli Stati Uniti a Sana'a e della violazione da parte degli Houthi del complesso dell'ambasciata degli Stati Uniti a Sana'a. (Res)