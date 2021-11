Sicurezza: Stanzione (Garante privacy), funzionalizzare tecnologie a tutela della persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premio Dekra safety award 2021 è “un riconoscimento gradito per l’attività svolta dal Garante della privacy”. Lo ha detto Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali, a margine della consegna, avvenuta oggi a Roma, del premio Dekra e della presentazione del rapporto Dekra per la sicurezza stradale 2021, dedicato quest’anno alla mobilità della terza età. Anche la scelta di dedicare il report sulla sicurezza stradale alla mobilità della terza età “ci fa particolarmente piacere”, ha proseguito Stanzione, perché “l’Autorità garante per la privacy si muove, tra le altre cose, a tutela delle persone vulnerabili, quindi di anziani, minori, malati, disabili”, proprio perché “la tutela della persona umana non fa distinzioni di età, di condizione fisiche e psichiche”. Il presidente ha poi evidenziato come la “funzionalizzazione della tecnologia rispetto alla persona” possa rappresentare un “importante passo in avanti in termini di consapevolezza”, ma anche di “tutela vera della persona al riguardo anche di una sorta di invasività delle nuove tecnologie”. Del resto, ha concluso Stanzione a proposito delle criticità che si riscontrano nella tutela dei dati personali in un mondo sempre più dominato dal digitale, “gli algoritmi possono essere utilissimi, se utilizzati correttamente, se servono a individuare e curare”. È però necessario che “vi sia sempre un limite, una valutazione giuridicamente ed eticamente sostenibile relativamente alle nuove tecnologie”, ha aggiunto. (Rin)