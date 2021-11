Regno Unito-Grecia: incontro fra premier Johnson e Mitsotakis a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha accolto oggi a Londra l'omologo greco Kyriakos Mitsotakis. Come riferisce il governo britannico in una nota. I due capi di governo hanno discusso della relazione tra Londra e Atene, in occasione del 200esimo anniversario della guerra d'indipendenza della Grecia. Si è parlato anche di come rafforzare il legame tra le due nazioni, lavorando su settori come il commercio, l'istruzione e il turismo. I due leader hanno anche discusso delle decisioni prese a Glasgow durante la Cop26 e degli ambiziosi impegni climatici per raggiungere le zero emissioni a livello globale. Come si legge nella nota, Johnson ha anche sollevato le sue preoccupazioni per l'attuale situazione riguardante il Protocollo dell'Irlanda del Nord, sottolineando i divari significativi che ancora esistono tra le parti dell'accordo e la volontà di trovare tuttavia una soluzione comune. (segue) (Rel)