Regno Unito-Grecia: incontro fra premier Johnson e Mitsotakis a Londra (2)

- Durante il colloquio, si è discusso anche della situazione a Cipro, della Libia e delle preoccupazioni per l'attuale crisi in Bosnia-Erzegovina. Su Cipro, entrambi i leader hanno convenuto sull'importanza che tutte le parti lavorino insieme per raggiungere una soluzione duratura. Infine Mitsotakis ha sollevato la questione delle statue del Partenone, conservate nel British Museum a Londra, oggetto di controversie tra i due Paesi. Johnson ci ha tenuto a specificare che conosce bene il valore culturale delle statue per il popolo greco, ma che la gestione delle sculture spetta all'amministrazione del museo. I due leader hanno poi sottolineato che quest'ultima questione non mina i buoni rapporti che intercorrono tra i rispettivi Paesi. (Rel)