Abruzzo: Consiglio regionale approva unanimità progetto per Campus Alta fornazione dello Chef Niko Romito

18 ottobre 2021

- Nel corso della seduta di oggi del Consiglio regionale abruzzese è stato approvato, tra l'altro, all'unanimità il progetto di legge n.194/2021 "Riconoscimento della valenza strategica per l'Abruzzo del progetto Campus Ricerca e Alta formazione Niko Romito", incentrato sui temi dell'innovazione nella trasformazione alimentare, della responsabilità sociale e della salute attraverso la ricerca lo sviluppo e la diffusione di nuove metodologie e processi da applicarsi nell'ambito nutrizionale collettivo per garantire un cibo più salubre, sostenibile e accessibile. La Regione contribuisce al progetto con un finanziamento di 1.500.000 euro per il 2021. Approvati alcuni emendamenti che prevedono: un contributo di 500 mila euro destinato all'Istituto alberghiero di Villa Santa Maria (Ch); la collaborazione del Campus Ricerca e Alta formazione Niko Romito con il dipartimento Sanità e le Asl abruzzesi per la revisione delle linee di indirizzo della Regione per la ristorazione scolastica; l'accesso gratuito a 5 studenti e a condizioni agevolate ad altri 10; il coinvolgimento nelle attività formative del Campus degli Atenei abruzzesi anche attraverso l'attivazione di forme di collaborazione con il Comitato di Coordinamento regionale delle Università abruzzesi (Crua). (Gru)