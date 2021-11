© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è in contatto con l'Azerbaigian e l'Armenia per trasferire tempestivamente la situazione al confine tra i due Paesi su di un canale pacifico, rispetto all'aggravamento degli ultimi giorni. Lo ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri russo, come riportato dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". (Rum)