Lavoro: Coldiretti, Daniele Salvagno nuovo presidente Epaca (2)

- Daniele Salvagno – spiega Coldiretti - è titolare del frantoio Redoro a Grezzana (Verona), è un esperto di marketing agroalimentare, alla guida dal 2013 di Federdop Olio e del Consorzio Olio Extravergine Veneto Valpolicella Dop, nonché della rete di imprese Buon Gusto Italiano. Salvagno diventa Presidente Epaca dopo essere stato membro della Giunta Nazionale Coldiretti, presidente Coldiretti Veneto e Coldiretti Verona. Salvagno ha una importante esperienza imprenditoriale e manageriale che saprà trasferire in Epaca – conclude Coldiretti – nell’ottica di un continuo miglioramento di tutti i servizi alla persona, dalle consulenze all’assistenza in materia di previdenza, diritto di famiglia, mercato del lavoro e prestazioni sociali. (Com)