Piemonte: Coldiretti, no a depositi scorie nucleari su terreni agricoli

- I siti individuati in Piemonte come possibile sede del deposito nazionale di scorie nucleari non sono idonei. Le nostre osservazioni tecniche bocciano tutti gli 8 siti individuati: 2 nella provincia di Torino e 6 in quella di Alessandria. Lo hanno affermato Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale rispetto alla discussione sul deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, con Sogin che negli scorsi giorni ha organizzato un seminario a cui ha partecipato anche l'associazione. "Inoltre il Piemonte è la regione che detiene il maggior quantitativo di radioattività in Italia, nei sei impianti realizzati in passato - hanno ribadito Moncalvo e Rivarossa -. Anche per questo è importante escludere la nostra Regione nella scelta del sito per il deposito nazionale, evitando tra l'altro di consumare ulteriore suolo agricolo, mettendo a repentaglio la vocazione e l'economia agroalimentare dei nostri territori". (segue) (Rpi)