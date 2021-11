Ungheria: ministra Giustizia, in pratica Cgue chiede sostegno a traffico di esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) chiede all’Ungheria di sostenere il traffico di esseri umani. Lo ha dichiarato la ministra della Giustizia magiara, Judit Varga. “Nella sentenza di oggi la Corte di giustizia ha dichiarato quello che non avremmo mai pensato: in pratica dobbiamo sostenere il traffico di esseri umani”, ha scritto in un messaggio su Twitter. “Che accadrà poi? Gli Stati membri saranno puniti semplicemente per la protezione del continente dalle migrazioni di massa? Una cosa è certa, continueremo a difendere l’Europa”, ha continuato la guardasigilli ungherese. (segue) (Vap)