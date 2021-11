Ungheria: ministra Giustizia, in pratica Cgue chiede sostegno a traffico di esseri umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgue ha determinato oggi che Budapest ha violato il diritto Ue sanzionando penalmente l'attività delle organizzazioni che permettono l'avvio di una procedura di protezione internazionale da parte di persone che non soddisfano i criteri nazionali di riconoscimento di tale protezione. La criminalizzazione di questa attività è in contrasto con l'esercizio dei diritti garantiti dall'Ue in materia di sostegno ai richiedenti protezione internazionale. La Corte di Lussemburgo ha ricordato che nel 2018 l'Ungheria ha modificato alcune leggi in relazione alle misure contro l'immigrazione illegale. Budapest ha adottato in particolare disposizioni che, da un lato, hanno introdotto un nuovo motivo di inammissibilità delle domande di asilo e, dall'altro, previsto la configurazione come reato delle attività organizzative dirette ad agevolare l'inoltro di domande di asilo da parte di persone non aventi diritto all'asilo in base al diritto ungherese, oltre a restrizioni alla libertà di movimento per le persone sospettate di aver commesso tale reato. Ritenendo che, nell'adottare tali disposizioni, l'Ungheria sia venuta meno agli obblighi previsti dalle direttive sulle procedure e sull'accoglienza, la Commissione europea ha proposto un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte, che ne ha accolto la parte essenziale. (Vap)