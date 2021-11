Messico: Lopez Obrador, legge di spesa 2022 porterà pace e tranquillità al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, si è congratulato con i deputati che hanno consentito l'approvazione della legge che disciplina la spesa pubblica nel 2022, strumento che alleviando povertà e diseguaglianze porterà "pace e tranquillità" al Paese. "L'approvazione del Bilancio aiuterà molta gente, vengono beneficiati in modo diretto 25 milioni di famiglie, soprattutto la gente più umile e povera, ma anche la classe media e tutti quanti, anche chi ha entrate più alte perché fa sì che ci sia tranquillità e pace", ha detto il presidente. Lopez Obrador ha quindi rivendicato anche il piano di infrastrutture compreso nel documento. "Era da tanto tempo che non si facevano investimenti con fondi di bilancio", ha detto il presidente segnalando che i governi precedenti facevano opere "con crediti, aumentando il debito. Adesso è solo bilancio pubblico, senza debito perché non c'è corruzione, e c'è austerità". (segue) (Mec)