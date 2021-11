Messico: Lopez Obrador, legge di spesa 2022 porterà pace e tranquillità al Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento, approvato con 273 voti a favore e 214 contrari al termine di un acceso dibattito, prevede lo stanziamento di oltre sette mila miliardi di pesos, l'equivalente di circa 301 miliardi di euro. Si tratta della cifra che il governo ha già iscritto nel documento di programmazione delle entrate, nel quale non sono previste nuove tasse. L'intera manovra si regge in gran parte su tagli ai bilanci di organismi autonomi e aumento delle risorse a favore dei piani sociali. Il via libera alla legge è "una buona notizia per il bene di tutti e in particolare per 25 milioni di famiglie povere e della classe media", ha scritto Lopez Obrador in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, invitando i deputati ad andare a "dormire con la coscienza tranquilla". (segue) (Mec)