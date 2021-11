Messico: Lopez Obrador, legge di spesa 2022 porterà pace e tranquillità al Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frutto di una discussione durata quattro intense giornate, la legge sulle spese è stata approvata senza nessuno dei quasi duemila emendamenti proposti dai banchi di "Va por México", la coalizione di opposizione formata dagli storici Partito rivoluzionario istituzionale (Pri, centrosinistra), Partito di azione nazionale (Pan, centrodestra) e Partito della rivoluzione democratica (Prd, sinistra). Le forze di governo riunite in "Juntos haremos historia" - Movimento di rigenerazione nazionale (Morena), Partito verde e Partitissimi dei lavoratori - hanno invece mostrato compattezza e salutato l'esito del voto come il naturale prolungamento della cosiddetta "Quarta Trasformazione", l'ambizioso programma del presidente Lopez Obrador che punta a rivoluzionare l'impalcatura dello Stato coniugando moralità della vita pubblica con la redistribuzione delle risorse in favore del "popolo". (segue) (Mec)