Messico: Lopez Obrador, legge di spesa 2022 porterà pace e tranquillità al Paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spinoso appare il capitolo dei risparmi. Il parlamento ha confermato il taglio di cinque miliardi di pesos, l'equivalente di circa duecento milioni di euro, per l'Istituto nazionale elettorale (Ine), scelta che aveva da tempo sollevato diverse polemiche. L'autorità elettorale ha fatto sapere che questi tagli non avrebbero consentito lo svolgimento del "referendum di metà mandato" per revocare il presidente, altra novità fortemente voluta dal capo dello Stato. Allarmi che Lopez Obrador ha ricondotto a una resistenza del "vecchio potere" riguardo a una "scommessa sulla democrazia", mentre non manca chi ricorda le critiche che l'Ine ha rivolto al presidente per presunte violazioni della campagna elettorale durante le sue tradizioni conferenze stampa quotidiane. Tagli in vista anche per la Corte suprema e per il consiglio della magistratura. (segue) (Mec)