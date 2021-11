Messico: Lopez Obrador, legge di spesa 2022 porterà pace e tranquillità al Paese (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La già approvata legge delle Entrate, uno degli strumenti che assieme alle Spese e ai Criteri generali di politica economica compongono il cosiddetto "Pacchetto economico", era stata costruita su una previsione di crescita del prodotto interno lordo pari al 4,1 per cento, con l'inflazione al 3,4 per cento su anno. Inoltre si stima che nel corso del 2022, il dollaro statunitense possa essere scambiato a una media di 20,3 pesos, con il prezzo del barile di petrolio fissato a 55,1 dollari. Non dovrebbe invece aumentare la quota del debito pubblico sul Pil, al 51 per cento. (Mec)