Molise: M5s su Pos 2019-2021, nuova bocciatura in Consiglio ma Toma va avanti

- Dopo la bocciatura rimediata nel Consiglio monotematico di fine settembre, il presidente-commissario è stato nuovamente sfiduciato in Aula. E' quanto si legge in una nota del gruppo consiliare in Consiglio regionale del Molise del M5s, che ricorda che "il Consiglio regionale oggi ha votato, per la seconda volta, per il ritiro del Piano operativo sanitario 2019-2021: 9 i voti a favore della nostra mozione e 7 gli astenuti. Il Piano è stato adottato dallo stesso neo commissario Toma ma, a suo dire, non piace neanche a lui, prosegue la nota. Ci sorge il dubbio che il 'Toma commissario' non vada d'accordo col 'Toma presidente'. Che il Pos 2019-2021 leda il diritto alla salute dei cittadini molisani è un dato di fatto. Così come - si legge ancora nella nota - non è opinabile il peggioramento dei Livelli essenziali di assistenza in regione, messo nero su bianco da organismi indipendenti come Agenas. Ma il presidente-commissario dice di avere le mani legate ed ammette candidamente di aver adottato un atto di programmazione che dice di avversare. Tutto ciò è assolutamente ridicolo e pericoloso. Perché mentre lui gioca al poliziotto buono e cattivo con sé stesso, i molisani sono sempre più abbandonati a loro stessi, senza ricevere un'adeguata assistenza sanitaria". (segue) (Gru)