Molise: M5s su Pos 2019-2021, nuova bocciatura in Consiglio ma Toma va avanti (2)

- "Oggi dovremmo esultare per l'ennesimo risultato ottenuto dai banchi dell'opposizione, per l'ennesima volta in cui abbiamo mandato sotto la maggioranza. Invece torniamo a casa con l'amara convinzione che nulla potrà mai cambiare, almeno finché alla guida della Regione ci sarà chi si è dimostrato incapace di governare e assolutamente scollegato dalla realtà. Semplicemente la maggioranza non esiste più, soprattutto quando si tratta di prendere decisioni sulla sanità. L'Aula - conclude il gruppo M5s - gli chiede di ritirare il Pos 2019-2021 e di avviare i tavoli di concertazione, diversi sindaci gli chiedono lo stesso. Del resto, glielo impone la legge. Ma il presidente-commissario va ancora dritto per la sua strada, in attesa di redigere il nuovo Pos 2022-2024". (Gru)