Governo: Salvini incontra i balneari

- Lungo e cordiale incontro tra Matteo Salvini e alcuni presidenti e vicepresidenti di associazioni di balneari come Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti. Lo si legge in una nota. È stata condivisa la necessità di una soluzione per tutelare 30 mila aziende, le meravigliose spiagge italiane, i sacrifici e gli investimenti fatti da migliaia di famiglie. Il leader della Lega si confronterà con altre organizzazioni nei prossimi giorni. (Com)