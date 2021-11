Lavoro: Orlando a presidente Inl, solidarietà e vicinanza per l’aggressione subita da alcuni ispettori oggi a Taranto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha sentito telefonicamente il direttore capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dottor Bruno Giordano, per esprimergli solidarietà e vicinanza per l’aggressione subita da alcuni ispettori oggi a Taranto, durante lo svolgimento del loro lavoro. “Si tratta di in episodio grave - ha sottolineato - sul quale bisogna fare immediata chiarezza. La sicurezza sui luoghi di lavoro è una priorità dell’ azione di governo e non saranno questi gesti ignobili a fermare l’attività che l’Ispettorato sta portando avanti con grande determinazione e rigore. Colgo l’occasione per ringraziare il personale dell’Inl per l’impegno costante per il rispetto della legalità e la tutela della sicurezza di lavoratrici e lavoratori, anche quando si tratta di operare in contesti e situazioni difficili e a rischio”.(Com)