Maltempo: Marin (Pd Roma), immediato monitoraggio albero caduto a Trastevere

- "Lontana da noi la retorica 'è colpa di quelli di prima' che non serve a nessuno e tantomeno ai cittadini, ma di fronte a un ennesimo albero che cade per il maltempo pensare se negli anni si fosse fatta manutenzione non sarebbe successo è più che lecito". È quanto dichiara in una nota Stefano Marin (Pd), neo assessore all'ambiente del Municipio Roma I a proposito dell’albero caduto stamattina a Trastevere sulle auto parcheggiate. "Ci siamo recati subito sul posto con i tecnici e monitorato la situazione delle alberature della zona, mettendola poi in sicurezza - aggiunge Marin. L’intervento di emergenza è stato immediato, ora dobbiamo programmare una serie di interventi strutturali, così come previsto dal programma del sindaco Gualtieri e della presidente Bonaccorsi", conclude l’assessore Marin. (Com)