Sicurezza: presentato rapporto Dekra su mobilità nella terza età

- Si è svolta questo pomeriggio a Roma la presentazione del Rapporto sulla sicurezza Stradale 2021 promossa da Dekra Italia, branch italiana del gruppo tedesco leader mondiale nel testing e nella certificazione. La pubblicazione ha lo scopo di porre l’attenzione sulla mobilità nella terza età considerato che, negli ultimi anni, il 30 per cento circa degli incidenti stradali con esito letale nell’Ue ha riguardato persone con più di 65 anni. Tra i pedoni e i ciclisti, inoltre, le persone anziane hanno rappresentato circa la metà delle vittime della strada. La prospettiva, dunque, è quella di prevedere nuovi strumenti volti ad assicurare una mobilità autonoma e sicura delle persone anziane. “La scelta di concentrare il rapporto Dekra sulla mobilità sicura in età avanzata nasce dall’esigenza di tutelare il gruppo di utenti della strada più vulnerabile: gli anziani, ovvero la categoria più esposta a un alto rischio incidenti", ha dichiarato Toni Purcaro, presidente di Dekra Italia ed executive vice president Dekra group. "È necessario, pertanto, adottare contromisure efficaci e sostenibili per favorire un miglioramento significativo della sicurezza stradale nella terza età", ha aggiunto. In tal senso, "il rapporto individua una serie di proposte a supporto di una strategia proattiva che comprenda tutte le modalità di spostamento", ha dichiarato Purcaro. "Garantire una mobilità sicura in età avanzata costituisce un dovere sociale”, ha concluso. (segue) (Com)