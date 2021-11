Ambiente: Fontana (Mite), Cam importante strumento di transizione ecologica ed energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Semplificazioni, efficacia e chiarezza nel rispetto dei Criteri ambientali minimi (Cam) nei contratti pubblici. Lo ha dichiarato la sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica (Mite), Ilaria Fontana, a margine dell’approvazione del parere favorevole della 13 commissione ambiente del Senato sul disegno di legge recante la delega al governo in materia di contratti pubblici. “I Cam sono stati per anni strumento ante litteram di economia circolare, richiedendo agli operatori che partecipano ai bandi pubblici alti standard di sostenibilità ambientale, energetica e sociale: ora è importante andare avanti nella loro definizione da parte del Mite come richiesto oggi dalla commissione Ambiente nel suo parere e nella vigilanza sulla loro puntuale applicazione“ ha infine aggiunto la sottosegretaria. (Com)