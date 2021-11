Usa: ospedalizzazioni in calo, a Washington la mascherina non sarà più obbligatoria al chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obbligo di indossare la mascherina a Washington Dc, negli Stati Uniti, sarà allentato sensibilmente a partire da lunedì 22 novembre. Lo ha annunciato oggi la sindaca Muriel Bowser, del Partito democratico. Le autorità distrettuali, sulla spinta dell’aumento dei casi Covid-19 legati alla variante Delta, continuavano a richiedere l’uso della mascherina ai cittadini nella maggior parte dei luoghi al chiuso. Nonostante i contagi restino sopra la media di dieci casi quotidiani ogni 100 mila abitanti, Bowser ha osservato come gli alti tassi di vaccinazione stiano abbattendo il numero dei ricoveri in ospedale. Starà dunque ai residenti decidere se indossare mascherine all’interno degli uffici, dei negozi e di altri locali. Allo stesso modo, gli esercenti potranno scegliere se richiedere ai clienti di indossare la mascherina, ma non saranno obbligati a farlo per legge. Le mascherine saranno invece obbligatorie sui mezzi pubblici, sulle auto a noleggio, nelle scuole pubbliche e in alcuni edifici pubblici.(Nys)