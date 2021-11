Ambiente: Urraro (Lega), dati Legambiente su Campania inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo i risultati del Rapporto Ecomafie 2021 di Legambiente, per la Campania, risultata la regione con il maggior numero di reati commessi contro l'ambiente, è giunta l'ora di una azione corale, strategica ed efficace che inverta un'inaccettabile inerzia altrimenti un futuro drammatico per i cittadini della Regione è praticamente segnato. Non è più rinviabile un cambio di passo della Regione Campania soprattutto nel chiarire al governo centrale come siano oramai irrinunciabili interventi specifici e duraturi tali da poter invertire una realtà che ricade in primis sulla popolazione. La Lega non farà sconti e continuerà a monitorare gli sviluppi di una vicenda che deve trovare una solida soluzione per le nostre comunità e il loro diritto alla salute". Così il senatore della Lega Francesco Urraro, componente in commissione Antimafia.(ren)