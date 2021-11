Torino: aggressione omofoba, l'assessore ai Diritti a "Nova", stiamo valutando ipotesi delibera quadro su modello legge Zan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Penso, come la presidente di Arcigay Torino, che questo gesto e aggressione al dì la delle modalità specifiche, dimostra quanto sia necessaria la legge Zan. Per questo stiamo valutando l'ipotesi di una delibera quadro sui discorsi d'odio. Lo ha affermato ad "Agenzia Nova" l'assessore ai Diritti di Torino Jacopo Rosatelli commentando l'aggressione omofoba ai danni di uno studente 24enne in pieno centro storico. "Appena ho appreso la notizia ho telefonato alla presidente di Arcigay Torino che ha dato visibilità pubblica a questo fatto - ha continuato Rosatelli -. Ho chiesto di mettermi in contatto con la vittima dell'aggressione. Quando ciò accadrà la convocherò a Palazzo Civico come gesto di solidarietà se il ragazzo vorrà. Avremo modo di ribadire la posizione della Città con la partecipazione alla giornata Transgender day of remebrance prevista per il 20 novembre all'interno del Politecnico", ha concluso. (Rpi)