Spagna-Italia: storica visita del presidente Mattarella rafforza asse Mediterraneo

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricevuto oggi in Spagna con i massimi onori di Stato dal re, Felipe VI, nell'atrio del palazzo reale di Madrid. Si tratta di una visita storica dopo quella del 27 giugno 1996 dell'allora capo di Stato, Oscar Luigi Scalfaro. Nell'ultimo anno e mezzo le relazioni diplomatiche tra i due Paesi hanno registrato un'accelerazione senza precedenti riavvicinando Roma e Madrid, che hanno giocato un ruolo di primo piano nel successo del Next Generation Eu per dare una risposta comune europea alla sfida senza precedenti della pandemia del coronavirus. La stretta relazione tra i due Paesi è testimoniata, d'altronde, dalla numerosa presenza nazionale in terra iberica: gli italiani sono la quinta comunità straniera in Spagna e la terza tra le europee. L'Italia è il terzo partner commerciale della Spagna con 2.200 aziende presenti nelle penisola e nelle isole. Italia e Spagna rappresentano insieme il 25 per cento dell'intera popolazione europea e sono state destinatarie di circa il 40 per cento dei fondi del Piano per la ripresa. (segue) (Spm)