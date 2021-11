Spagna-Italia: storica visita del presidente Mattarella rafforza asse Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si apprende, al centro dei colloqui tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ed il re spagnolo, Felipe VI, ci sono alcuni temi come il rafforzamento dell'alleanza per la revisione del Patto di stabilità e crescita. In tal senso, accanto ai raggruppamenti di Paesi in ambito Ue considerati "frugali", il gruppo Mediterraneo (MED9) può avere forte impulso nella sua azione dal coordinamento italo-spagnolo, sviluppando il concetto di beni comuni mediterranei in grado di coinvolgere i Paesi delle due sponde. Tra i temi che saranno discussi nella due giorni di visita in Spagna del presidente Mattarella c'è, inoltre, la gestione del fenomeno migratorio verso il quale i due Paesi chiedono un impegno equo da parte dell'Unione europea. A questo si aggiunge la condivisione dell'opportunità di una Difesa europea in sinergia con la Nato, la stabilizzazione nell'area del Sahel e l'iniziativa congiunta per il ripristino di condizioni di fiducia tra Israele e Palestina ai fini del riavvio dei negoziati fra le parti e la promozione di una partnership strategica con l'America Latina. (Spm)