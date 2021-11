Covid: Boccia (Pd), Natale in giallo fa paura? I No vax rischiano di trascinare tutti in rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Francesco Boccia, ex ministro per gli Affari regionali e responsabile Regioni ed Enti locali della segreteria nazionale del Partito democratico, "gli sforzi della campagna di vaccinazione sono tutti sulle spalle degli operatori sanitari e dalle strutture sanitarie sui territori. Le Regioni, per potenziare gli ospedali e poter correre spediti sulle vaccinazioni - aggiunge il parlamentare in una nota -, hanno anticipato risorse ingenti nel 2021, così come nel 2020, e alcune tra loro, se il governo non trova le stesse soluzioni trovate l'anno scorso, rischiano di ritrovarsi in disavanzo. E sarebbe un danno inaccettabile per il solo fatto di aver sostenuto gli sforzi necessari ad assicurare una campagna di vaccinazione capillare. Sforzi che rischiano di essere danneggiati dalla quota di non vaccinati che persiste". L'esponente del Pd continua: "Anche per questo motivo fa rabbia continuare a sentire i No vax che rifiutano il vaccino, la loro totale irresponsabilità rischia di essere pagata da tutti i cittadini che hanno seguito diligentemente medici e scienza. Il Paese, che si è protetto grazie alla massiccia vaccinazione, potrebbe avere già nelle prossime settimane alcune Regioni in zona gialla. Proprio a ridosso del Natale. Ma è sempre più chiaro che se i sette milioni di non vaccinati oggi vaccinabili passeranno l'inverno senza copertura - conclude Boccia - determineranno un appesantimento delle reti sanitarie che danneggerà tutti, trascinando l'intero Paese a Natale in rosso". (Com)