Renzi: Castellone (M5s), rinunci a immunità parlamentare

- "Il M5s, oltre a chiedere di adottare un codice deontologico dei senatori e di appoggiare la nostra proposta sul conflitto di interessi, ha anche convocato in commissione vigilanza Rai l’amministratore delegato proprio per chiarire i rapporti del nostro servizio pubblico con soggetti imprenditoriali coinvolti in questa inchiesta". Lo ha detto la capogruppo del M5s in Senato, Mariolina Castellone, intervenendo in Aula. "Vorrei esortare il senatore Renzi a non fare richiesta di immunità", ha poi aggiunto.(Rin)