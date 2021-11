Concorrenza: Silvestroni (Fd'I), su trasporti ddl favorisce speculazione multinazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Silvestroni, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo Fd'I in commissione Trasporti, segnala che il disegno di legge Concorrenza "rischia di fare danni al trasporto pubblico e favorire la voracità speculativa delle multinazionali. Il comparto dei taxi deve avere regole chiare - continua il parlamentare in una nota - e che contrastino l'abusivismo di operatori scorretti e multinazionali allergiche alle regole pubbliche, mentre il governo vuole addirittura estromettere gli enti locali dalla competenza sulle tariffe con la solita scusa del recepimento delle direttive europee". L'esponente di Fratelli d'Italia aggiunge: "Il governo ponga immediatamente rimedio al provvedimento apportando le dovute modifiche e il ministro Giovannini emani i decreti attuativi della legge 12 del 2019 che favorirebbero la legalità nel settore o si assumerà la responsabilità di aver aperto la strada a nuovi sacrifici per migliaia di lavoratori e famiglie e tagli ai servizi pubblici". (Com)