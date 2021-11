Germania: SpD, Verdi e Fdp vicini a vaccino Covid obbligatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), i Verdi e il Partito liberaldemocratico (Fdp) si avvicinano a introdurre in Germania la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19, al fine di fermare la quarta ondata del virus che sta investendo il Paese con un drastico aumento dei contagi. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che le tre forze politiche sono impegnate nei negoziati per la formazione del prossimo governo federale di coalizione. All'obbligatorietà del vaccino contro il coronavirus pare aver aperto il candidato cancelliere Olaf Scholz, esponente della SpD e ministro delle Finanze tedesco dal 2018. “Penso sia giusto che abbiamo avviato una discussione sull'opportunità” dell'obbligo vaccinale, ha affermato Scholz. Il candidato cancelliere ha aggiunto che la vaccinazione obbligatoria per alcuni gruppi professionali è possibile “soltanto per consenso”. Una decisione potrebbe essere assunta “anche con breve preavviso”. Sulla questione è intervenuto il segretario generale della SpD, Lars Klingbeil, osservando che il proprio partito, i Verdi e la Fdp stanno discutendo della vaccinazione obbligatoria, ma “nulla è stato deciso”. Klingbeil ha proseguito: “Vedremo nelle prossime settimane se possiamo avviare o meno la vaccinazione obbligatoria”. A loro volta, i liberaldemocratici non escludono categoricamente questa soluzione, mentre gli ecologisti sostengono il vaccino obbligatorio per il personale del sistema sanitario. (Geb)