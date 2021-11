Kosovo: Kfor, contingente italiano dona apparati medici e fotovoltaici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la cerimonia il sindaco ha espresso parole di gratitudine nei confronti del contingente italiano, chiarendo che il nuovo sistema sostenibile di produzione di energia elettrica consentirà di destinare maggiori fondi pubblici ad altre attività, grazie al risparmio energetico che l'impianto fotovoltaico garantirà in futuro. La seconda attività di cooperazione civile – militare ha riguardato la consegna di apparati medici a favore dell'ospedale della municipalità. In tale occasione sono stati donati 2 defibrillatori, 2 monitor per il controllo dei parametri vitali e 2 concentratori d'ossigeno. Tali attrezzature garantiranno una migliore assistenza sanitaria agli abitanti di Dragas/Dragash. In tale occasione il direttore dell'ospedale ha consegnato un attestato di riconoscimento al colonnello Bertazzo alla presenza del personale sanitario per l'importante collaborazione avvenuta con il contingente italiano. Il contingente italiano della missione Kfor con l'espletamento dei suoi progetti di cooperazione civile militare, continuerà ad assicurare l'assolvimento del compito della missione secondo i dettami della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999, al fine di garantire un ambiente sicuro e protetto per tutte le comunità che vivono in Kosovo". (Com)