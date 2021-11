Speciale energia: Kosovo, Kfor, contingente italiano dona apparati medici e fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contingente italiano in Kosovo, impiegato nella missione Nato "Joint Enterprise", nella seconda decade di novembre ha realizzato due importanti progetti di cooperazione civile – militare nel settore medico e governativo a favore della popolazione del sud del Kosovo. Secondo quanto riferisce un comunicato, i progetti sono stati realizzati dall'Unità italiana del Regional command west (RC-W) di Kfor che ha visto i diavoli gialli del 185mo reggimento artiglieria paracadutisti effettivi alla brigata Folgore dell'Esercito italiano effettuare le donazioni a favore della municipalità montana di Dragas/Dragash. Il primo progetto, ha visto la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la fornitura di energia elettrica a favore del palazzo comunale della municipalità. Tale donazione ha lo scopo di incrementare le capacità di fornire servizi essenziali per tutta la popolazione e contemporaneamente rendere l'ambiente meno inquinato sfruttando le energie rinnovabili. Alla cerimonia di cessione e inaugurazione dell'impianto hanno partecipato il sindaco di Dragas/Dragash, Shaban Shabani e il comandante del Regional command west (RC-W) di Kfor, colonnello Andrea Bertazzo. (Com)