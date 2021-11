Spagna: Abertis e Siemens si alleano per implementare zone a basse emissioni in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abertis Mobility Services ha firmato un accordo di collaborazione con Yunex Traffic, una società di Siemens, per offrire alle città e alle agenzie di trasporto pubblico in Spagna soluzioni tecnologiche per implementare zone a basse emissioni (Zbe). Secondo quanto riferito in un comunicato, Abertis contribuirà con la sua esperienza nella gestione di queste zone, mentre Yunex Traffic fornirà all'alleanza un sistema tecnologico composto da componenti hardware, software e servizi. Questo sistema di controllo Zbe serve sia l'equipaggiamento su strada (per esempio le telecamere) che il sistema informatico centrale, fornendo dati predittivi per il traffico e l'inquinamento e aiutando le amministrazioni ad attuare la strategia appropriata per la qualità dell'aria. L'implementazione delle Zbe interesserà, nello specifico, 150 città spagnole con più di 24 milioni di abitanti, il 52 per cento del totale del Paese. Abertis Mobility Services, con più di 400 dipendenti dedicati al servizio clienti, è presente in dieci paesi, dove applica l'elaborazione delle immagini con un prodotto proprio che include l'intelligenza artificiale per l'elaborazione di prove come il riconoscimento ottico dei caratteri, l'impronta digitale, il riconoscimento dei modelli e le abitudini di utilizzo. (Spm)