Aerospazio: Urso (Copasir), audito presidente Asi

- "Nella seduta di oggi il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha audito il presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia, proseguendo nell'indagine conoscitiva sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica. Nel corso dell'audizione, durata quasi due ore, sono stati affrontati diversi temi che mettono in relazione il dominio aerospaziale con la sicurezza nazionale, in una fase che registra un incremento degli attori statali che stanno sviluppando capacità di accesso allo spazio, sia dall'ingresso in questo settore di soggetti privati; la strategia nazionale di sicurezza per lo spazio; i principali elementi di criticità per garantire la sicurezza dei sistemi che operano in orbita; le relazioni bilaterali e multilaterali che vedono impegnato il nostro Paese attraverso l'Asi; le implicazioni legate alla sicurezza cibernetica; il quadro degli investimenti del nostro Paese nel settore dello spazio". Lo dichiara in una nota il senatore Adolfo Urso, presidente del Copasir. (Com)