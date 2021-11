Libano: caschi blu italiani Unifil donano medicinali alle forze armate libanesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Qubayati ha voluto ringraziare, quale comandante in capo delle Laf nel sud del Paese, e anche a titolo personale, l'Italia intera e i suoi caschi blu che nel corso di anni di impegno a favore della popolazione e delle Forze armate libanesi, continuano a guadagnarsi con il proprio lavoro il rispetto e l'ammirazione da parte di ogni cittadino del Libano. Il sostegno alle Forze armate libanesi e alla popolazione locale, compiti fondamentali che il contingente italiano a guida Brigata aeromobile Friuli svolge come nel presente caso, costituiscono i pilastri della risoluzione 1701 delle Nazioni Unite che si abbinano a quello del controllo della cessazione delle ostilità. (Com)