Cina: premier Li, Pechino agirà sul piano internazionale per stabilizzare catene di fornitura

- La Cina coopererà con la comunità internazionale per stabilizzare le catene di fornitura, favorendo la ripresa economica globale. Lo ha detto il primo ministro cinese, Li Keqiang, intervenendo ad un incontro telematico organizzato dal World Economic Forum. Stando a quanto si legge dal sito dell'organizzazione, la riunione è stata presenziata da 300 dirigenti d'azienda, che hanno avuto modo di comprendere "le politiche domestiche della Cina e le future priorità di sviluppo". Oltre a ribadire l'impegno di Pechino in materia di prevenzione della Covid-19, Li ha detto che il Paese continuerà a lavorare per la promozione del multilateralismo, esortando la comunità internazionale a rafforzare il coordinamento delle politiche macroeconomiche. (Cip)