- Dal prossimo voto di fiducia al Senato verranno ripristinate le modalità di voto tradizionali, quelle in vigore prima del Covid. In pratica il voto verrà espresso passando sotto il banco della presidenza e non dal proprio posto. Lo ha annunciato in Aula la presidente del Senato Elisabetta Casellati. (Rin)