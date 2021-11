Covid: Fedriga, in Friuli Venezia Giulia con cambio colore i vaccinati avranno più libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Friuli Venezia Giulia “se dovessimo cambiare colore i vaccinati avranno maggiori libertà rispetto ai non vaccinati”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga durante una conferenza stampa a termine dell’incontro con i capo gruppo di Camera e Senato in merito il finanziamento del Servizio sanitario nazionale 2021 e le criticità per i bilanci regionali. “Stiamo vivendo un aumento importante dei contagi. Abbiamo a livello regionale una partecipazione alla vaccinazione degli over 12 intorno all’82 per cento poco meno della media nazionale. Il 18 per cento di non vaccinati comporta il 70 per cento delle ospedalizzazioni allo stato attuale”, ha sottolineato. “Il 30 per cento degli ospedalizzati vaccinati – ha spiegato Fedriga - sono soggetti anziani e immunodepressi che hanno sviluppato una risposta scarsissima alla vaccinazione. Noi dobbiamo proteggere gli ospedali e coloro i quali hanno partecipato alla campagna vaccinale”. (Rin)