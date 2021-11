Roma: Dadone visita Agenzia Croce rossa Italiana per dipendenze patologiche Fondazione Villa Maraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata si è svolta la visita della ministra Fabiana Dadone all'Agenzia nazionale di Croce rossa Italiana per le dipendenze patologiche Fondazione Villa Maraini. "Erano oltre 10 anni che un membro del governo non veniva a visitare la struttura che ho fondato 45 anni fa" spiega Massimo Barra che prosegue "Ma la cosa che mi ha fatto più piacere è percepire la competenza e sensibilità politica sul tema droga, in genere difficile da trovare in contesti governativi e politici". La ministra Dadone, in previsione della Conferenza Nazionale sul tema droga, che non si svolgeva da 12 anni, ha voluto ascoltare i racconti delle donne e degli uomini in cura presso la struttura romana, per approfondire il dramma che si nasconde dietro ogni persona che si è ammalata di dipendenza patologica da sostanze: "Parlatemi come vorreste fare con lo Stato, per descrivere la vostra situazione e quello che potrebbe fare per voi", ha detto Dadone. "Io sono stato salvato da overdose al Camper che sta a Tor Bella Monaca e dopo gli operatori di Villa Maraini-Cri mi hanno lasciato una lettere con la quale potevo presentarmi qui. C'ho messo un paio di giorni per decidere, poi ho capito che mi potevo salvare solo entrando in un percorso di cura, qua ho trovato una famiglia, che mi sta guarendo dentro." dichiara Marco 22 anni entrato in percorso di cura da un anno. (Rin)