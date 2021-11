India: prorogato bando contro Islamic Research Foundation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno dell’India ha prorogato per cinque anni il bando nei confronti dell’Islamic Research Foundation (Irf), fondata dal predicatore Zakir Naik. L’Irf è stata definita un’organizzazione illegale per la prima volta nel 2016 ai sensi della legge Unlawful Activities (Prevention) Act, con le accuse di svolgere attività pregiudizievoli per la sicurezza, l’armonia sociale e la laicità del Paese. Naik, predicatore islamico indiano che ha fondato anche l’emittente “Peace Tv”, vive dal 2017 in Malesia, dopo aver lasciato il suo Paese di origine in seguito al divieto di tenere discorsi pubblici e alla messa al bando del suo canale televisivo. Il suo soggiorno in Malesia, dove ha ottenuto la residenza permanente, ha causato frizioni tra Nuova Delhi e Kuala Lumpur. (Inn)