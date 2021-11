Lombardia: Rizzoli, occupazione femminile è priorità, ciclo di incontri sul tema in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parità di genere e occupazione femminile nel mercato del lavoro sono stati i temi centrali oggi, a Palazzo Lombardia, al primo dei tre incontri 'Zherogap', appuntamenti a porte aperte che la Regione Lombardia ha scelto di dedicare ad una materia che l'Unione Europea definisce 'ad alta priorità'. L'evento inaugurale, realizzato in diretta streaming, è stato un'occasione per presentare solo alcuni degli aspetti chiave contenuti nella strategia che Regione Lombardia attuerà per incoraggiare l'aumento dei posti di lavoro per le donne su territorio lombardo. "Ci troviamo davanti ad un problema culturale, il tema della partecipazione delle donne al mercato del lavoro è un argomento estremamente complesso che in un territorio ricco e variegato come quello lombardo deve essere affrontato in modo strutturale e globale, tenendo in considerazione variabili di natura economica, educativa, geografica, sociale e culturale. Il nostro è un obiettivo di tipo occupazionale ma chiama alla partecipazione anche altre deleghe politiche importanti di Regione Lombardia". Ha dichiarato l'assessore regionale alla formazione e al lavoro Melania Rizzoli. Proprio nel contesto di dialogo tra più deleghe è intervenuto con un contributo video l'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Alessandra Locatelli. "Dal punto di vista della formazione e del lavoro sono stati fatti tanti passi in avanti negli ultimi anni, soprattutto grazie alle politiche mirate della nostra Regione, ma anche a livello nazionale. Per il futuro va mantenuta questa direzione, con più forza e determinazione per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro, i percorsi di carriera, la parità salariale e per incentivare lo studio delle materie Stem (science, technology, engineering and mathematics). Siamo impegnati in politiche volte a garantire la conciliazione del lavoro domestico ed extra domestico, per un cambiamento culturale e una vera parità di genere".(Com)