Ungheria: Banca centrale alza i tassi di 30 punti base

- La Banca nazionale ungherese (Mnb) ha alzato i tassi di interesse di 30 punti base, portando il tasso di riferimento al 2,10 per cento. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Mti”. La decisione di politica monetaria di oggi segna un’accelerazione nel rialzo dei tassi, giacché nei precedenti due mesi ci sono stati due innalzamenti ciascuno di 15 punti base. A ottobre in Ungheria l’inflazione ha toccato il 6,5 per cento anno su anno. (Vap)