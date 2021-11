Recovery: Anci, ridurre passaggi burocratici in Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi il coordinamento delle Città metropolitane presieduto dai sindaci Antonio Decaro, presidente dell'Anci e Dario Nardella, coordinatore delle città metropolitane per l'Anci. I sindaci metropolitani - comunica una nota Anci - hanno deciso di rilanciare le proposte illustrate nell'assemblea nazionale Anci di Parma e in particolare, con riferimento al Pnrr, la richiesta da parte dei Comuni di ridurre al minimo i passaggi formali e burocratici dell'iter del Piano. Si tratta di aspetti procedurali indispensabili a realizzare il Piano stesso, cui si aggiungono richieste relative a ulteriori semplificazioni e allo sblocco del 100 per cento del turn over anche per il personale dipendente delle città metropolitane. Su quest'ultimo aspetto viene valutato positivamente l'annuncio fatto dal ministro Brunetta. (segue) (Com)