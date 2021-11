Recovery: Anci, ridurre passaggi burocratici in Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci delle Città metropolitane richiamano l'attenzione del governo sulle modalità di attuazione delle opere e sulla necessità di strumenti innovativi di supporto alle grandi città nella gestione di un numero mai visto prima di cantieri concentrati in pochi anni. E' necessario razionalizzare le procedure di assunzione straordinaria del personale a tempo determinato per le opere finanziate dal Pnrr, e omogeneizzare il più possibile le procedure straordinarie con quelle ordinarie, per evitare all'interno dei Comuni il caos amministrativo e gestionale. Sugli aspetti più politici e istituzionali, i sindaci metropolitani rilanciano le proposte dell'Anci di riformare le norme sulla ineleggibilità e sul limite del mandato dei sindaci, e quelle sulle responsabilità in materia di abuso d'ufficio per gli amministratori locali. (segue) (Com)