Recovery: Anci, ridurre passaggi burocratici in Pnrr (3)

- In particolare, i sindaci delle Città metropolitane sottolineano che la figura del sindaco, nonostante la forte esposizione pubblica, è l'unica tra tutte le cariche politiche a subire il limite dell'incandidabilità al Parlamento e ad avere un tetto al numero dei mandati: una disparità di trattamento che appare illogica e perfino incostituzionale e contribuisce a indebolire l'immagine e il ruolo del sindaco in una fase di grandi e anzi accentuate responsabilità al servizio delle proprie comunità. Al fine di confrontarsi su questi temi, i sindaci metropolitani chiederanno un incontro al presidente del Consiglio Mario Draghi, avendone fin qui sempre apprezzato la concreta disponibilità alla collaborazione, confermata nel suo recente intervento all'assemblea dell'Anci di Parma. (Com)