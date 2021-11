Rifiuti: Mocci (Lega), giunta Gualtieri in alto mare, si svegli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gualtieri annuncia pulizie straordinarie, eppure Roma continua ad affogare nel pattume. Arrivano annunci, progetti futuri, ma sul breve termine la neo giunta è in alto mare". E' quanto dichiara il capogruppo Lega in XV Municipio, Giuseppe Mocci. "Il Pd poteva cominciare facendo ammenda per aver chiuso Malagrotta senza un piano alternativo, ammettendo la propria incapacità a gestire il settore rifiuti senza pesare ancora sulle tasche dei romani: si sono scelte altre strade - aggiunge Mocci -. Intanto la città affoga tra i rifiuti non raccolti. Bene ha fatto il segretario Salvini a sottolineare la vergogna in via della Farnesina. Purtroppo è solo la punta dell'iceberg. O Gualtieri si sveglia, o ci faremo portavoce delle proteste dei cittadini in ogni sede istituzionale possibile".(Com)