Ue-Usa: Borrell, ok a mandato per negoziare accordo su sicurezza e difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa dell'Unione europea hanno dato il loro ok al mandato per negoziare un accordo amministrativo tra l'Agenzia europea della Difesa e il dipartimento Usa della Difesa sulla sicurezza. Lo ha detto in conferenza stampa l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "L'Agenzia europea di Difesa è stata creata dal Trattato per avere un corpo che spingesse per l'azione comune europea nell'ambito delle capacità. Oggi i ministri hanno concordato dei principi riveduti con le parti terzi e in particolare hanno avallato il mandato negoziale per un accordo amministrativo tra l'Agenzia europea della Difesa, che ho l'onore di presiedere, e il dipartimento della difesa Usa", ha detto Borrell. "E' un segno chiaro di rafforzamento delle relazioni" tra le due sponde dell'Atlantico "e in parallelo lavoriamo per lanciare un dialogo dedicato sulla sicurezza e la difesa tra Ue e Usa", ha aggiunto l'Alto rappresentante. (Beb)